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07:31, 20 марта 2025Мир

Трамп рассказал о преимуществах хороших отношений с Россией

Трамп: С Россией нужно иметь дело, так как у нее самая большая территория
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

С Россией нужно иметь дело, так как у нее самая большая и очень ценная территория. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет портал Breitbart.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую», — отметил он. У России очень ценная земля, добавил Трамп.

По его словам, восстановление экономических отношений Штатов с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем. Но, отметил Трамп, эти действия направлены не на это.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона, ЦРУ и других ведомств активизировать контакты с Россией. По словам спецпосланника Стивена Уиткоффа, позитивные результаты диалога РФ и Штатов ожидаются уже в ближайшее время.

Кроме того, Дональд Трамп ранее заявил, что глава РФ Владимир Путин является сильным и твердым политиком, желающим завершить конфликт на Украине.

Вот это да!
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