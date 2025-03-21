Супермодель Белла Хадид снялась в бикини на пляже для собственного бренда

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась снимками, на которых прорекламировала собственный бренд косметики Orebella. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала лежащей на песке. На ней клетчатое бикини, состоящее из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с высокой посадкой. Она позировала без макияжа на лице, держа при этом в руке флакон духов.

«Хочу искупаться в своей соленой музе, пока я полностью не заряжусь», — подписала звезда пост, который набрал 426 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид прошла по подиуму на показе Saint Laurent на Неделе моды в Париже в откровенном наряде.