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20:43, 12 марта 2025Ценности

Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошла по подиуму на показе Saint Laurent на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица продефилировала в синем кружевном платье с подплечниками, сквозь которое просвечивала обнаженная грудь. Помимо этого, дизайнеры одели Хадид в капроновые колготки и лаковые туфли. Ее образ завершило массивное ожерелье из металла серебряного оттенка.

Ранее Хадид расстегнула штаны на новых откровенных фото. Модель поделилась кадрами со съемки для бренда Frankies Bikinis.

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