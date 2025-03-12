Белла Хадид прошлась по подиуму в кружевном платье без бюстгальтера

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошла по подиуму на показе Saint Laurent на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица продефилировала в синем кружевном платье с подплечниками, сквозь которое просвечивала обнаженная грудь. Помимо этого, дизайнеры одели Хадид в капроновые колготки и лаковые туфли. Ее образ завершило массивное ожерелье из металла серебряного оттенка.

Ранее Хадид расстегнула штаны на новых откровенных фото. Модель поделилась кадрами со съемки для бренда Frankies Bikinis.