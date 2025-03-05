Белла Хадид расстегнула штаны на новых откровенных фото

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала новые откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась кадрами со съемки для бренда Frankies Bikinis. Так, на размещенных снимках знаменитость предстала в расстегнутых кожаных штанах и комплекте нижнего белья, включавшем в себя кружевной бюстгальтер и леопардовые трусы с высокой посадкой. Образ Хадид дополнили перчатки с бахромой выше локтя и платок, который она повязала на шею.

Фото: @bellahadi / @frankiesbikinis

Поклонники восхитились фотосессией звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Наша королева», «Такая красивая», «Она — искусство», «Потрясающе выглядишь», «Невероятная женщина», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Белла Хадид также порадовала фанатов съемкой в откровенном купальнике.