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12:46, 24 февраля 2025Ценности

Белла Хадид порадовала фанатов съемкой в откровенном купальнике

Мария Винар

Кадр: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в откровенной съемке для бренда Frankies Bikinis и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица запечатлена на размещенном фото в раздельном купальнике, состоящим из бюстгальтера в виде банданы и крошечных плавок с тонкими завязками. При этом можно заметить, что изделие оформлено в красно-белую клетку.

Знаменитость позировала перед камерой с ярким макияжем и уложенными в кудри волосами. Кроме того, ее образ дополнило ожерелье с массивным зеленым камнем.

Поклонники оценили фотосессию кумира в комментариях под постом. «Я всегда верил в превосходство Беллы Хадид», «Белла — ангел с небес, который спустился на землю по ошибке», «Шикарная», «Великолепная женщина», «Обычно я не ношу бикини, но, глядя на тебя, очень захотела», — высказывались они.

В январе сообщалось, что пользователи сети раскритиковали внешность Беллы Хадид на новых снимках папарацци.

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