Внешность Беллы Хадид раскритиковали в сети словами «лицо Оземпика»

Внешность американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид раскритиковали в сети словами «лицо Оземпика». Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в черном кожаном бомбере, шелковой юбке и замшевых сапогах на тонких каблуках. Помимо этого, она надела массивные серьги, часы, кольца и очки с прозрачными стеклами. Образ Хадид дополнила леопардовая сумка, гладкий пучок и мейкап.

Поклонники негативно оценили внешний вид модели в комментариях под материалом. «Она выглядит такой старой», «Я считаю, что вдавленный нос и накаченные губы выглядят старыми, грустными и фальшивыми», «Выглядит намного старше», «Я не понимаю, почему ее считают супермоделью», «Лицо Оземпика», — написали они.

Ранее Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами. На размещенных с бэкстейджа кадрах со съемки для модного бренда Miss Sixty манекенщица предстала в откровенном образе.