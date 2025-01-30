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14:43, 30 января 2025Ценности

Внешность Беллы Хадид раскритиковали в сети словами «лицо Оземпика»

Екатерина Ештокина

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Внешность американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид раскритиковали в сети словами «лицо Оземпика». Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в черном кожаном бомбере, шелковой юбке и замшевых сапогах на тонких каблуках. Помимо этого, она надела массивные серьги, часы, кольца и очки с прозрачными стеклами. Образ Хадид дополнила леопардовая сумка, гладкий пучок и мейкап.

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Поклонники негативно оценили внешний вид модели в комментариях под материалом. «Она выглядит такой старой», «Я считаю, что вдавленный нос и накаченные губы выглядят старыми, грустными и фальшивыми», «Выглядит намного старше», «Я не понимаю, почему ее считают супермоделью», «Лицо Оземпика», — написали они.

Ранее Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами. На размещенных с бэкстейджа кадрах со съемки для модного бренда Miss Sixty манекенщица предстала в откровенном образе.

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