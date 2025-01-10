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19:20, 10 января 2025Ценности

Белла Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами

Модель Белла Хадид в откровенных шортах сходила в магазин для бренда Miss Sixty
Мария Винар

Кадр: @misssixty

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в съемке для модного бренда Miss Sixty, где ей пришлось в откровенном виде сходить в магазин за продуктами. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных с бэкстейджа кадрах 28-летняя манекенщица предстала в ультракоротких джинсовых шортах, облегающей куртке и белой рубашке поло. Знаменитость позировала у полок с напитками, опираясь руками на продуктовую тележку.

Визажисты сделали звезде макияж глаз в стиле smoky eyes, дополнив его серыми сияющими тенями и черной подводкой. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в тугой высокий хвост и дополнили образ большими круглыми серьгами.

В ноябре прошлого года Белла Хадид заявила, что не мечтала о работе в модельном бизнесе.

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