Белла Хадид призналась, что никогда не мечтала о модельной карьере

Американская супермодель Белла Хадид удивила публику неожиданным заявлением о своей жизни. На эту тему она высказалась в шоу Holland’s Next Top Model, отрывок которого публикует Daily Mail.

Известно, что манекенщица подписала свой первый контракт с модельным агентством в 2014 году, когда ей было всего 18 лет. Однако сейчас знаменитость призналась, что никогда не мечтала о модельной карьере.

«Это не была моя страсть — быть известной моделью. Но я всегда знала, что, если занимаюсь чем-то, то я должна быть в этом лучшей. Я буду работать настолько упорно, насколько могу, буду настолько доброй, насколько могу. Я должна оставлять свои личные проблемы дома», — подчеркнула ныне 28-летняя Хадид.

Ранее в ноябре Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши». Супермодель посетила вечеринку ювелирного дома Chopard в Дубае с новой прической.