Бездыханного дайвера нашли в подводной пещере

Во Флориде дайвер не смог выбраться из подводной пещеры и утонул

В штате Флорида, США, только два дайвера из трех вернулись из подводных пещер. Об этом пишет Daily Mail.

Аквалангисты отправились исследовать так называемые Пещеры-близнецы и спустились на дно водохранилища Мерриттс-Мил. Они должны были выплыть на поверхность к определенному времени, однако этого не произошло. Тогда на их поиски отправились спасатели.

Команде удалось спасти только двух дайверов. Третий не смог выбраться из пещеры: его нашли там бездыханным.

Пещеры-близнецы представляет собой лабиринт различных туннелей и углублений. Эта подводная система поэтапно спускается на глубину, которая где-то достигает 900 метров от поверхности воды.

Заниматься дайвингом в ней опасно. Многие проходы в Пещерах-близнецах тесные, поэтому могут заполниться илом, который отрежет путь аквалангистов к воздуху.

Ранее сообщалось, что член Королевского географического общества Канады решила заняться дайвингом среди айсбергов и чуть не осталась в одном из них навсегда. «Это было похоже на хаос. Оставалось либо приспособиться, либо умереть», — вспомнила женщина.