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16:11, 21 марта 2025Бывший СССР

Боец ВСУ притворился кустом для побега из Курской области на Украину и попал на видео

МО России: Боец ВСУ притворился кустом для бегства из Курской области в Сумскую
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Российские военные в ходе разведки заметили в Сумской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегущего с территории Курской области России в необычном виде. Снятые дроном кадры опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Так, чтобы вернуться на Украину, солдат притворился кустом.

«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее МО России публиковало видео с бегством ВСУ из курского приграничья. Беспилотники сняли момент поражения украинской военной техники.

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