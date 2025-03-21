Боец ВСУ притворился кустом для побега из Курской области на Украину и попал на видео

МО России: Боец ВСУ притворился кустом для бегства из Курской области в Сумскую

Российские военные в ходе разведки заметили в Сумской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегущего с территории Курской области России в необычном виде. Снятые дроном кадры опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Так, чтобы вернуться на Украину, солдат притворился кустом.

«Во время воздушной разведки в Сумской области наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее МО России публиковало видео с бегством ВСУ из курского приграничья. Беспилотники сняли момент поражения украинской военной техники.