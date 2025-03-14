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11:47, 14 марта 2025Россия

Минобороны показало кадры бегства ВСУ из курского приграничья

Минобороны показало кадры бегства ВСУ из приграничных районов Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Покидающие приграничные районы Курской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Его публикует Минобороны России в Telegram-канале.

«Расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, бегущих из курского приграничья», — говорится в сообщении.

На снятых с беспилотников кадрах видно поражение различной техники, на которой пытаются скрыться украинские военные. Других подробностей об ударах оборонное ведомство не привело.

Ранее российские бойцы рассказали о бегстве солдат ВСУ во время освобождения хутора Косицы Суджанского района Курской области. По их словам, украинские военные «уносились, сломя ноги» — они бежали на двух машинах, оставив технику, медикаменты и оружие.

ЖЗЛ
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