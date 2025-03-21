Офицер ВС России Кебь: Бойцы ВСУ не хотят идти в Курскую область вопреки угрозам

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят идти на оккупированные территории Курской области вопреки угрозам со стороны командования. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник артиллерии 83-й гвардейской десатно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кебь.

«У них очень низкое морально-психологическое состояние, они постоянно говорят: "Сажайте нас хоть в тюрьму, но мы все равно не пойдем"», — подчеркнул офицер.

Кебь рассказал о перехватах специалистами ВС России переговоров подразделений ВСУ с вышестоящим командованием. По его словам, украинские солдаты отказываются выполнять распоряжения наступать на Курскую область даже под угрозой расправы. Офицер добавил, что продвижение российских войск у Суджи застало врасплох и шокировало группировку ВСУ.

Ранее боец ВСУ описал в разговоре с изданием «Украинская правда» попытки проникнуть на территорию Курской области. По его словам, украинским военным приходится идти пешком 10-15 километров до позиций из-за дронов ВС России.