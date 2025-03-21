Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 21 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ВСУ предпочли тюрьму походу на Курскую область

Офицер ВС России Кебь: Бойцы ВСУ не хотят идти в Курскую область вопреки угрозам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят идти на оккупированные территории Курской области вопреки угрозам со стороны командования. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник артиллерии 83-й гвардейской десатно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кебь.

«У них очень низкое морально-психологическое состояние, они постоянно говорят: "Сажайте нас хоть в тюрьму, но мы все равно не пойдем"», — подчеркнул офицер.

Кебь рассказал о перехватах специалистами ВС России переговоров подразделений ВСУ с вышестоящим командованием. По его словам, украинские солдаты отказываются выполнять распоряжения наступать на Курскую область даже под угрозой расправы. Офицер добавил, что продвижение российских войск у Суджи застало врасплох и шокировало группировку ВСУ.

Ранее боец ВСУ описал в разговоре с изданием «Украинская правда» попытки проникнуть на территорию Курской области. По его словам, украинским военным приходится идти пешком 10-15 километров до позиций из-за дронов ВС России.

    Обсудить
    Последние новости

    Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ

    Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    Соседов заявил о необходимости вернуть деньги зрителям за скандальное выступление Глюкозы

    Люди в форме ворвались в отель российского города и задержали 12 человек

    COVID-19 официально оставили в прошлом

    В МИД сравнили число пленных солдат России и Украины

    Забор Польши на границе с Белоруссией стал угрозой для уникального природного комплекса

    Курс рубля назвали сравнительно стабильным

    Таскавшая детей по полу воспитательница российского детсада признала вину и раскаялась

    Пушку зарядили человеком, выстрелили и промахнулись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше