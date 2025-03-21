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21:19, 21 марта 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна раскрыла секрет похудения

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина похудела благодаря тренировкам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дилара Зинатуллина

Дилара Зинатуллина. Кадр: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина раскрыла секрет похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша ответила на вопросы подписчиков, как ей удалось сбросить 10 килограммов. Так, она показала видео, где выполняет различные тренировки. В том числе экс-избранница музыканта занималась танцами, прыгала со скакалкой, поднимала гантели и делала упражнение «ягодичный мост».

Ранее в марте Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой после похудения на видео в укороченной футболке.

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