Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой после похудения

Блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой после похудения

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис видео, в начале которого предстала в черной укороченной футболке и приспущенных голубых джинсах. Затем она переоделась и продемонстрировала фигуру в синих облегающих штанах из денима с высокой посадкой.

«А вы знали, что если похудеть на 10 килограммов, то придется полностью менять весь свой гардероб?» — подписала девушка ролик.

Ранее сообщалось, что Дилара Зинатуллина приняла участие в новой откровенной фотосессии.