Бывшая жена Моргенштерна оголила грудь в новой фотосессии

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных фото без одежды и нижнего белья. Она позировала перед камерой, прикрывая цветами оголенную грудь. Ее внешний вид дополнили прическа с распущенными волосами и макияж, сделанный в нюдовых тонах.

«Хочу этими фотографиями напомнить, что сейчас наступила самая приятная пора — весна! Пусть именно эта весна привнесет в вашу жизнь свежесть, чистоту и ясность», — подписала девушка пост, который набрал 51 тысячу лайков.

В феврале сообщалось, что Дилара Зинатуллина снялась в нижнем белье.