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01:00, 21 марта 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в пиджаке без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Adrian Martinn / @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 36-летняя манекенщица показала фото в бежевом брючном костюме с расстегнутыми пиджаком. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, дополнив образ обувью с леопардовым принтом. В качестве аксессуаров она выбрала массивные золотые серьги.

Ранее в марте бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в микроюбке. Модель опубликовала снимок, на котором позировала в голубой рубашке и зеленом джемпере, декорированном молниями.

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