Бывший главред «Коммерсанта» стал замминистра просвещения России

Экс-главред газеты «Коммерсантъ» Желонкин назначен замминистра просвещения РФ

Бывший главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе Минпросвещения РБК рассказали, что на этом посту Желонкину предстоит заниматься формированием и реализацией информационной политики ведомства. Кроме того, он будет координировать вопросы среднего профессионального образования.

На посту главреда «Коммерсанта» Желонкина, занимавшего эту должность с 2018 года, летом 2024 года сменил Михаил Лукин, который также стал шеф-редактором издательского дома «Коммерсантъ».