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15:08, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Бывший главред «Коммерсанта» стал замминистра просвещения России

Экс-главред газеты «Коммерсантъ» Желонкин назначен замминистра просвещения РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе Минпросвещения РБК рассказали, что на этом посту Желонкину предстоит заниматься формированием и реализацией информационной политики ведомства. Кроме того, он будет координировать вопросы среднего профессионального образования.

На посту главреда «Коммерсанта» Желонкина, занимавшего эту должность с 2018 года, летом 2024 года сменил Михаил Лукин, который также стал шеф-редактором издательского дома «Коммерсантъ».

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