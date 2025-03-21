Бывший начальник вещевого управления Минобороны России предстанет перед судом за взятку

СК отдал под суд экс-главу вещевого управления МО РФ Демчика по делу о взятке

Бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик предстанет перед судом по обвинению в получении взятки от гендиректора «Княгининской швейной фабрики» Александра Свистунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Их обоих будут судить в Московском гарнизонном военном суде. По данным следствия, в 2017 году Минобороны России заключило свыше 20 госконтрактов со швейным предприятием на поставку вещевого имущества в Вооруженные Силы России стоимостью 500 миллионов рублей. При реализации гособоронзаказа Свистунов передал Демчику взятку за общее покровительство при приемке поставок от фабрики.

В ходе следствия арестовано имущество Демчика стоимостью 100 миллионов рублей и активы Свистунова на сумму 35 миллионов рублей.

СК объявил о завершении расследования коррупционного дела в январе.