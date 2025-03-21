Часть российского города осталась без электричества из-за поджога подстанции

Жители Горно-Алтайска остались без электричества из-за поджога подстанции

В Горно-Алтайске неизвестный поджег подстанцию, из-за чего часть города осталась без электричества. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в Telegram-канале.

По данным Турчака, произошел пожар на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» № 19 в 18:52 по московскому времени. Аварийные службы оперативно начали восстанавливать электроснабжение — в короткие сроки удалось вернуть электричество жителям центра города, социальные объекты запитали по резервной схеме.

«Аварийные работы будут завершены в течение четырех-шести часов», — написал глава российского региона, попросив жителей сохранять спокойствие. По его данным, неизвестный слил масло из двух трансформаторов и совершил поджог. Его уже ищут. Турчак отметил, что дежурная смена подстанции оперативно потушила пожар, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что в Иркутске трех молодых людей приговорили к двум годам колонии-поселения за поджог подстанции.

