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15:07, 21 марта 2025Экономика

Части россиян пообещали заморозки

Синоптик Заводченков: В Центральной России по ночам сохранятся заморозки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Центральной России в ночные часы в ближайшие дни будут сохраняться заморозки. Такую погоду части жителей страны пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков в эфире телеканала «Россия 1».

Синоптик отметил, что в этой части страны условий для развития плотной облачности не будет, в связи с чем вероятность осадков будет минимальной. Он также рассказал, что, несмотря на заморозки, днем солнце компенсирует потерю тепла. «Столбики термометров дотянутся до плюс 6 — плюс 11», — поделился информацией Заводченков.

По его словам, экстремальное потепление, которое наблюдалось в Сибири, уже завершилось, и в данный момент в регион поступают более холодные воздушные массы. «В результате дневная температура не превысит уже плюс один — плюс шесть градусов. Похолодает также и на юге Дальнего Востока. В субботу из-за вторжения холодного фронта в регионе не исключены локальные осадки», — уточнил Заводченков.

Помимо Дальнего Востока, выпадение небольших осадков возможно и на Урале. Температура там будет находиться в пределах нормы — от минус одного до плюс четырех градусов в полуденные часы, добавил он.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил, что в ночь на воскресенье, 23 марта, в столице прогнозируются пятиградусные морозы.

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