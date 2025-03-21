Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Ильин: В ночь на 23 марта в Москве ожидается пятиградусный мороз

Ночью в выходные жителей Москвы ожидают морозы. О такой погоде предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

В ночь на субботу, 22 марта, столбики термометров опустятся до 0 — минус 2 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. В ночь на воскресенье ожидаются пятиградусные морозы, а днем потеплеет примерно до таких же значений, как в субботу.

«В субботу будет северо-восточный ветер, который повернет в воскресенье на южный. Это будет признак дальнейшего повышения температуры. Скорость ветра в субботу составит 6-11 метров в секунду, в воскресенье — 3-8 метров в секунду», — рассказал Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночные заморозки прекратятся в столице в понедельник, 24 марта. Потепление, однако, будет временным — точных его сроков синоптик не называет.