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13:22, 21 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Ильин: В ночь на 23 марта в Москве ожидается пятиградусный мороз
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ночью в выходные жителей Москвы ожидают морозы. О такой погоде предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

В ночь на субботу, 22 марта, столбики термометров опустятся до 0 — минус 2 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. В ночь на воскресенье ожидаются пятиградусные морозы, а днем потеплеет примерно до таких же значений, как в субботу.

«В субботу будет северо-восточный ветер, который повернет в воскресенье на южный. Это будет признак дальнейшего повышения температуры. Скорость ветра в субботу составит 6-11 метров в секунду, в воскресенье — 3-8 метров в секунду», — рассказал Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночные заморозки прекратятся в столице в понедельник, 24 марта. Потепление, однако, будет временным — точных его сроков синоптик не называет.

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