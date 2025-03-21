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11:22, 21 марта 2025Экономика

Москвичам назвали сроки окончания ночных морозов

Синоптик Леус: Ночные морозы сохранятся в Москве до 24 марта
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Волна холода в столице подходит к концу — морозная погода покинет Москву на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, ночные заморозки прекратятся к понедельнику, 24 марта. Потепление, однако, будет временным — точных его сроков Леус не называет. В ночь на пятницу, 21-е число, ниже нуля температура опустилась во всем столичном регионе, кроме центра Москвы и западных районов области.

На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до отметки в 0,8 градуса тепла. Плюсовые значения зафиксировали на балчугской метеостанции. В Бутово температура составила минус 2,8 градуса, в Новой Москве — минус 3. В Черустях, традиционно самой холодной точке Московской области, воздух остыл до минус 3,7 градуса. Морознее всего оказалось в Мелихово — там показатель равнялся минус 4,3 градуса.

Выходные, 22-23 марта, порадуют столичных жителей солнцем. Осадков и сильного ветра не ожидается, воздух прогреется до плюс 5 — плюс 8 градусов. Такая погода продержится до середины недели — к этому времени температура в Москве достигнет плюс 10 — плюс 11 градусов.

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