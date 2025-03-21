Четверых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

Еще четыре участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 8 лет колонии

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще четырем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Им назначено наказание сроком от семи до восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фигуранты в числе прочих участников беспорядков устроили 30 октября 2023 года погромы в аэропорту, куда прибыл рейс из Израиля. Тогда пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а аэропорту был причинен ущерб на сумму 23 миллиона рублей.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.