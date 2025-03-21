Число молодых предпринимателей в России рекордно выросло

Минэк: Число молодых предпринимателей в России достигло 2,7 миллиона

В начале 2025 года число молодых предпринимателей в России достигло отметки в 2,7 миллиона человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Министерства экономического развития (Минэк) РФ.

Речь идет о предпринимателях в возрасте до 25 лет, уточнили в ведомстве. Достигнутый результат составил 6 процентов от суммарного количества бизнесменов в России. Это рекордный показатель с 2019 года. Наибольшее число юных предпринимателей было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидерами по доле ИП до 25 лет в регионе стали Чечня (15,12 процента), Ингушетия (14,17 процента) и Дагестан (11,65 процента).

Что касается бизнесменов в возрасте до 18 лет, то их количество в стране за последние пять лет увеличилось на 228 процентов и превысило 12 тысяч человек. Число индивидуальных предпринимателей до 25 лет за это время выросло на 77 процентов, до 264 тысяч. Остальные порядка 2,4 миллиона юных граждан — самозанятые. Глава Минэка Максим Решетников связал подобную динамику в первую очередь с популяризацией бизнеса среди молодежи.

В целом с 2022 года суммарное число предпринимателей в России, согласно данным аналитиков системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», увеличилось на 23,07 процента и к началу 2025-го превысило 4,5 миллиона. За последние три года показатель вырос на 856 тысяч. Мужчин в этой сфере оказалось немного больше, чем женщин. В прошлом году на первых пришлось почти 497 тысяч из более чем 978 тысяч новых регистраций ИП.