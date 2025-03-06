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11:07, 6 марта 2025Экономика

В России резко выросло число предпринимателей

«Контур.Фокус»: Число ИП в России выросло на 23,07 % с 2022 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

С 2022 года суммарное число индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 23,07 процента и к началу 2025-го превысило 4,5 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков системы проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В начале 2022 года в России насчитывалось в общей сложности 3,707 миллиона ИП. К началу 2025-го показатель увеличился до 4,563 миллиона. Таким образом, за последние три года число индивидуальных предпринимателей в стране выросло на 856 тысяч, уточнили эксперты.

По итогам 2024 года в стране было зарегистрировано более 978 тысяч новых ИП. Мужчин в этой сфере немного больше, чем женщин, выяснили исследователи. В прошлом году на первых пришлось почти 497 тысяч новых регистраций.

Число предпринимателей в России растет не первый год. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам 2023-го показатель увеличился на 378 тысяч. Прирост оказался рекордным за 17 лет и почти на 10 процентов превысил показатель 2022 года. На конец 2023-го в России в качестве ИП работали 4,3 миллиона человек. В ФНС связали заметное увеличение числа индивидуальных предпринимателей в том числе с ростом деловой активности бизнеса.

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