В России рекордно выросло число предпринимателей

ФНС: в России за 2023 год число ИП увеличилось на 378 тысяч

В 2023 году число индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось на 378 тысяч. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России пишут «Известия».

Этот прирост стал рекордным за 17 лет и почти на 10 процентов превысил показатель 2022 года. Всего в декабре прошлого года в стране работало 4,3 миллиона ИП. ФНС объясняет такую динамику ростом деловой активности бизнеса и регистрацией предпринимателей в новых российских регионах. Так, в четырех новых субъектах РФ уже зарегистрировано 89 тысяч ИП.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связывает рост активности бизнеса с уходом из России иностранных компаний и прекращением поставок в страну части импортной продукции. «Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес», — объяснила она.

Больше всего в прошедшем году российские предприниматели интересовались отраслью онлайн-торговли. В этом секторе экономики было создано 152 тысячи ИП и компаний, поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Также активно создавались рестораны и компании по доставке еды (плюс 22 тысячи) и разработке программного обеспечения (плюс 15 тысяч).

Эксперты также отмечают, что число ИП растет на фоне изменения бизнесменами формы предпринимательства. В частности, у самозанятых граждан есть ограничение по доходу в год (до 2,4 миллиона рублей), и при его превышении они вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями, объяснила Мильчакова.

В конце декабря 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России не планирует увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и не рассматривает вопрос об изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Она назвала меру повышения налогов для компаний непродуктивной в текущей экономической ситуации. «Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие», — сказала она.