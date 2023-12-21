Власти пообещали не увеличивать налоги для бизнеса

Матвиенко: правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес

Правительство России не планирует увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и не рассматривает вопрос об изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пообещала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии приводит ТАСС.

Матвиенко назвала меру повышения налогов для компаний непродуктивной в текущей экономической ситуации. «Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, когда они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие», — сказала она, добавив, что по этой причине власти вряд ли будут обсуждать увеличение налогов.

При этом сами предприниматели готовы смириться с ростом налогов, если им будут предоставлены новые инвестиционные вычеты и расширены существующие льготы. В то же время в последние годы сложилась практика непредсказуемых сборов и разовых изъятий, что приносит бизнесу куда больше проблем, отмечал ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Например, год назад власти объявили о введении разового налога на сверхдоходы (windfall tax), который фактически создал прецедент сборов «задним числом». На эти меры правительство пошло из-за резкого увеличения дефицита бюджета. От налога на сверхприбыль в 2021-2022 годах госбюджет получил более 300 миллиардов рублей к декабрю 2023 года.