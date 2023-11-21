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16:35, 21 ноября 2023Экономика

Российский бизнес пожаловался на непредсказуемые сборы

Глава РСПП Шохин рассказал о горьком плаче бизнеса из-за разовых изъятий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Повышение налога на прибыль было бы воспринято бизнесом лучше, чем сложившаяся в последние годы практика непредсказуемых сборов и разовых изъятий. Об этом на Международном форуме Финансового университета заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет Forbes.

«Мы за прозрачность. Тогда и Минфин будет счастлив, а бизнес не так горько плакать», — объяснил Шохин. По его словам, компании могут смириться с понятным ростом налогов, если им будут предоставлены новые инвестиционные вычеты и расширены существующие, а то, что происходит сейчас, приносит куда больше проблем.

Шохин напомнил, что год назад власти объявили о введении разового налога на сверхдоходы (windfall tax), который фактически создал прецедент сборов «задним числом». На эти меры правительство пошло из-за резкого увеличения дефицита бюджета.

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В этом году от его повторения решили отказаться, зато неожиданностью стали новые пошлины, напрямую зависящие от курса рубля. Они затронули почти весь экспорт. Многим компаниям, подчеркнул Шохин, приходится платить сумму, сравнимую с налогом на прибыль.

Глава РСПП отметил, что бизнес уже не просит оставить его в покое с повышением налогов, но хочет понимания, как строить долгосрочные планы. В случае разовых и уникальных решений будущее бизнеса становится туманным.

«Многие решения для повышения доходов бюджета позиционируются как разовые. Другое дело, что ко многим временным решениям бюджет привыкает, и они становятся постоянными», — заметил он.

В начале сентября Шохин указывал, что предприниматели начали все сильнее беспокоиться о национализации имущества. По его словам, в условиях, когда никто не знает, кто будет следующим, крупный бизнес развивается тяжело.

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      Платон Щукин
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