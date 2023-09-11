В России заявили о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за процессов национализации. Его слова приводит РБК.

По его словам, курс государства на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении их собственников. «Стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», — констатировал он.

Также Шохин отметил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации. «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим», — подытожил он.

В середине июля Шохин предлагал провести в стране массовую приватизацию для пополнения бюджета. По его словам, если продавать реально работающие предприятия, то бюджет получит сотни миллиардов рублей, а управляться они будут более эффективно. Шохин подчеркнул, что раз уж власти уверены, что у бизнеса появились сверхдоходы, так почему бы не продать ему часть собственности, так как госкорпораций в России и без того избыток.