Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 11 сентября 2023Экономика

В России заявили о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за процессов национализации. Его слова приводит РБК.

По его словам, курс государства на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении их собственников. «Стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», — констатировал он.

Также Шохин отметил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации. «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим», — подытожил он.

В середине июля Шохин предлагал провести в стране массовую приватизацию для пополнения бюджета. По его словам, если продавать реально работающие предприятия, то бюджет получит сотни миллиардов рублей, а управляться они будут более эффективно. Шохин подчеркнул, что раз уж власти уверены, что у бизнеса появились сверхдоходы, так почему бы не продать ему часть собственности, так как госкорпораций в России и без того избыток.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

    VK запустит эксклюзивное шоу

    Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

    Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

    В России оценили сроки отказа от доллара в мире

    Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

    Россиянам разъяснили новые правила проезда на поездах

    В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

    Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

    Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости