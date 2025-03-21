Десять россиян предстанут перед судом за хищение маткапитала на 26 миллионов рублей

СК завершил дело о хищении по выплатам маткапитала 26 млн руб. из ПФР Дагестана

Завершено расследование уголовного дела о хищении путем мошенничества 26 миллионов рублей из средств, выделенных на выплаты материнского капитала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Перед судом предстанут десять жителей Республики Дагестан, совершивших 63 преступных эпизода. По данным следствия, они с 2019 по 2021 год предоставляли в региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) фиктивные документы, среди которых свидетельства о рождении несуществующих детей. На их основании государство перечислило выплаты в виде материнского капитала.

Ущерб от махинаций превышает 26 миллионов рублей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

24 февраля сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении более 277 миллионов рублей материнского капитала.