Дети выловили из реки пакет с телом младенца в российском регионе

Kub Mash: В Краснодарском крае дети выловили из реки пакет с телом младенца

В Кавказском районе Краснодарского края дети выловили из реки черный пакет с телом новорожденного. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пакет с младенцем выловили из реки Челбас. «В него [пакет] была завернута новорожденная девочка с пуповиной и плацентой. Ребенку примерно 1-2 дня», — уточняется в публикации.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка.

Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области взял под стражу женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на морозе. Женщину обвиняют в преступлении по статье о покушении матерью на новорожденного ребенка сразу же после родов.