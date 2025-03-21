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22:12, 21 марта 2025Россия

Дети выловили из реки пакет с телом младенца в российском регионе

Kub Mash: В Краснодарском крае дети выловили из реки пакет с телом младенца
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lukas Hron / Unsplash

В Кавказском районе Краснодарского края дети выловили из реки черный пакет с телом новорожденного. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пакет с младенцем выловили из реки Челбас. «В него [пакет] была завернута новорожденная девочка с пуповиной и плацентой. Ребенку примерно 1-2 дня», — уточняется в публикации.

В настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка.

Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области взял под стражу женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на морозе. Женщину обвиняют в преступлении по статье о покушении матерью на новорожденного ребенка сразу же после родов.

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