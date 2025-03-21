Доктор Мясников назвал моральными уродами призывающих к расправе над собаками людей

Мясников осудил депутатов Госдумы за слова о расправе над бездомными собаками

Врач и телеведущий Александр Мясников осудил депутатов Госдумы Николая Цеда и Николая Арефьева за слова о возможности расправы над бездомными собаками. Мнением он поделился Telegram-канале.

Доктор отметил, что проблема с нападениями бездомных собак на людей существует, однако, по его словам, ее нужно решать цивилизованно и с помощью государственного регулирования. «Госдума должна предложить, где изыскать средства на организацию и содержание приютов, массовую вакцинацию и стерилизацию, кормление [собак]. Ведь есть же (должны быть) соответствующие службы», — добавил Мясников.

Врач также назвал моральными уродами людей, призывающих к расправе над собаками. Кроме того, он выразил уверенность в том, что россияне, голосовавшие за депутатов Госдумы, озвучивших такие предложения, сейчас бы поменяли свое решение.

Депутат Госдумы Николай Цед ранее назвал всех собак «зубастым оружием, способным выстрелить в любой момент». Он призвал к превентивным мерам контроля и безопасности и при этом отметил, что в советское время эту проблему решали тем, что якобы варили мыло из бродячих собак. Депутат Госдумы Николай Арефьев поддержал коллегу и заявил, что «за одного разорванного ребенка готов всех собачников облить бензином и сжечь».