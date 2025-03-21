Доктор Мясников пожаловался на претензии из-за орфографических ошибок

Врач Мясников заявил, что блокирует тех, кто исправляет ошибки в словах

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на подписчиков, которые предъявляют ему претензии из-за орфографических ошибок. Об одной из раздражающих особенностей поведения пользователей он написал в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что некоторые читатели исправляют ошибки в его публикациях. «Грамотеи достают, хоть я их и оперативно удаляю. Вы знаете, как правильно написать слово "видео", а я могу подтянуться сто раз. В моем возрасте это важнее!» — поиронизировал доктор. Также, по его словам, он сразу блокирует тех комментаторов, которые рассуждают об уместности обсуждения немедицинских тем в его канале.

Самые же активные дискуссии в комментариях под постами вызывают темы о допустимости малых доз алкоголя, вакцинации, экстремальных хобби и гомеопатии. «Вывод: в публикациях этих тем избегать, чтобы сберечь нервную систему, а вот в передачах наоборот осветить, ибо рейтинг!» — заключил специалист.

Ранее Мясников рассказал об уроке, который он вынес после жизни в США. Он заявил, что научился соглашаться на все предложения по работе.