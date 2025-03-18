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19:21, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о вынесенном после жизни в США уроке

Мясников заявил, что в США научился соглашаться на все предложения по работе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал ДОКТОР МЯСНИКОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников, учившийся и работавший в США, рассказал об уроке, который он вынес после жизни в стране. Об этом доктор вспомнил в видео, доступном в его Telegram-канале.

Он отметил, как, поступая в ординатуру в США, разослал в разные американские госпитали просьбу принять его на работу. По словам Мясникова, он отправил 400 таких сообщений. После этого ему пришло шесть приглашений на интервью, а пригласила на работу его только одна больница.

«Надо соглашаться на все предложения, тогда что-нибудь и получится. Я еще из [жизни в] Америки вынес формулу», — заключил Мясников.

Ранее врач рассказал, что американские врачи могут доходить до абсурда во время работы. Специалист пояснил, что медики боятся найти неизвестные новообразования, поэтому предпочитают не обследовать органы без назначения.

Вот это да!
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