Доктор Мясников рассказал о вынесенном после жизни в США уроке

Мясников заявил, что в США научился соглашаться на все предложения по работе

Врач и телеведущий Александр Мясников, учившийся и работавший в США, рассказал об уроке, который он вынес после жизни в стране. Об этом доктор вспомнил в видео, доступном в его Telegram-канале.

Он отметил, как, поступая в ординатуру в США, разослал в разные американские госпитали просьбу принять его на работу. По словам Мясникова, он отправил 400 таких сообщений. После этого ему пришло шесть приглашений на интервью, а пригласила на работу его только одна больница.

«Надо соглашаться на все предложения, тогда что-нибудь и получится. Я еще из [жизни в] Америки вынес формулу», — заключил Мясников.

Ранее врач рассказал, что американские врачи могут доходить до абсурда во время работы. Специалист пояснил, что медики боятся найти неизвестные новообразования, поэтому предпочитают не обследовать органы без назначения.