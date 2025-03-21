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12:41, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о поразившей его неграмотности американцев

Врач Мясников заявил, что выпускники школ в США не умеют читать и писать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников вспомнил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что жители США удивили его неграмотностью. Выпуск, в котором он рассказал об этой особенности американцев, доступен на платформе «Смотрим».

«Когда я попал в Америку, я поразился, что половина выпускников простых школ не умеют читать и писать», — заявил доктор.

Мясников предположил, что в США не было потребности в большом количестве образованных людей. По его словам, для этого существовали частные школы и университеты. «Они выпускают таких людей, которых единицы», — счел врач. Он убежден, что таким образом в стране поддерживается социальное расслоение.

Ранее Мясников рассказал об уроке, который он вынес после жизни в США. Он заявил, что научился соглашаться на все предложения по работе.

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