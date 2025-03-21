Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:55, 21 марта 2025Из жизни

Двое мужчин попытались ограбить магазин и использовали питонов в качестве оружия

В США двое мужчин использовали питонов, чтобы ограбить магазин на автозаправке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Madison County Sheriff’s Office / Woodtv.com

В США двое мужчин использовали питонов в качестве оружия. Об этом пишет News 3 Channel.

Инцидент произошел на трассе недалеко от города Мемфис, штат Теннесси. Возле магазина при автозаправке остановился легковой автомобиль. Из него вышли двое мужчин, один налегке, а у другого в руках был крупный питон. Он отдал его спутнику, а затем сходил в машину за второй змеей.

Мужчины направились к кассе и принялись размахивать питонами, чтобы напугать продавца и ограбить магазин. Затем они схватили с витрины несколько флаконов конопляного масла, выбежали и уехали. В машине, кроме них, находились две женщины.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Впоследствии продавец Маюр Равал рассказал, что змеи его очень напугали. Он также отметил, что преступники наверняка намеревались ограбить магазин, но не решились из-за большого количества покупателей.

Ущерб от кражи масла составил около 400 долларов (33,8 тысячи рублей). «Они подъехали на своей машине к входной двери. Думаю, они хотели попытаться ограбить магазин. Змея — это оружие, знаете ли», — сказал Равал.

Сейчас преступников разыскивают.

Ранее в США мужчина задумал отомстить бывшей и попал в тюрьму. Он взорвал дом женщины и планировал скормить питону ее дочь.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия обвинила Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма при ударе по Курской АЭС. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходные

    Ляйсан Утяшева опубликовала снимок в мини-платье без бюстгальтера

    В России заявили о нарушении Украиной договоренностей по ударам

    ФСБ уличила топ-менеджеров оборонного предприятия Подмосковья в афере с «мертвыми душами»

    На Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС

    Орбан прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины

    Во Франции запретили вещание нескольких российских каналов

    Раскрыта тайна пропажи известной картины

    В Госдуме захотели выносить заочные приговоры за преступления против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше