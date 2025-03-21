Египет депортировал подозреваемого в похищении человека россиянина

Египет передал России подозреваемого в похищении бизнесмена ради выкупа

Египет депортировал уроженца Дагестана, подозреваемого в похищении человека. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, в ноябре 2023 года житель города Хасавюрт вместе с подельников совершил похищение местного бизнесмена. Коммерсанта избили и под угрозой огнестрельного оружия отобрали у него 900 тысяч рублей и пять тысяч долларов. За освобождение вымогатели потребовали два миллиона долларов.

Похищенному удалось сторговаться с преступниками на 30 миллионов рублей. Получив выкуп, один похититель тут же купил недвижимость и осел в республике, где его и задержали, а второй, осознав, что делом занялись силовики, попытался найти убежище в Египте. В настоящий момент он уже в российском СИЗО.

10 марта сообщалось, что в Нижегородской области арестован мужчина, удерживавший в плену на скотоферме пару влюбленных.