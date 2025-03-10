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20:13, 10 марта 2025Силовые структуры

Россиянин держал в плену на скотоферме пару влюбленных и попал под арест

В Нижегородской области арестован мужчина, пленивший на скотоферме двух человек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижегородской области арестован мужчина, удерживавший в плену на скотоферме пару влюбленных. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Фигурант арестован на два месяца. Отмечается, что он похищал людей не один. Сейчас полицейские разыскивают его предполагаемых сообщников.

По данным канала, злоумышленник похитил двух человек из дома и силой запер на скотоферме, расположенной в Ардатове. Силовики смогли найти на ферме только женщину, местонахождение мужчины сейчас выясняется.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет.

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