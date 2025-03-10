Россиянин держал в плену на скотоферме пару влюбленных и попал под арест

В Нижегородской области арестован мужчина, пленивший на скотоферме двух человек

В Нижегородской области арестован мужчина, удерживавший в плену на скотоферме пару влюбленных. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Фигурант арестован на два месяца. Отмечается, что он похищал людей не один. Сейчас полицейские разыскивают его предполагаемых сообщников.

По данным канала, злоумышленник похитил двух человек из дома и силой запер на скотоферме, расположенной в Ардатове. Силовики смогли найти на ферме только женщину, местонахождение мужчины сейчас выясняется.

Ранее сообщалось, что в Приморье осудили шесть человек за похищение и разбой на сроки до 17 лет.

