Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фигуру в прозрачном платье

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-избранница предпринимателя позировала на фото в прозрачном платье, сквозь которое просвечивались трусы-стринги. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь волосами. Известно, что снимок сделан в Париже.

Ранее в марте бывшая возлюбленная российского миллиардера решила распродать гардероб на 2,2 миллиона рублей. Среди предложенных к покупке вещей — сумка и жакет итальянского модного дома Prada стоимостью 646,7 тысячи и 235,4 тысячи рублей.