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19:24, 21 марта 2025Россия

Еще два беспилотника сбиты над российским регионом

Минобороны: Два беспилотника сбиты над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два украинских беспилотника сбиты в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дроны Вооруженных сил Украины были перехвачены над Белгородской областью в промежутке с 16:50 до 17:10 мск.

Иных подробностей об инциденте в военном ведомстве не привели.

Ранее 21 марта в результате еще одного удара ВСУ по Белгородской области пострадал мирный житель. Мужчина получил травму несмотря на то, что беспилотник был подавлен системой противовоздушной обороны. Госпитализация ему не потребовалась.

ЖЗЛ
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