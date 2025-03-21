Еще два беспилотника сбиты над российским регионом

Минобороны: Два беспилотника сбиты над Белгородской областью

Два украинских беспилотника сбиты в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дроны Вооруженных сил Украины были перехвачены над Белгородской областью в промежутке с 16:50 до 17:10 мск.

Иных подробностей об инциденте в военном ведомстве не привели.

Ранее 21 марта в результате еще одного удара ВСУ по Белгородской области пострадал мирный житель. Мужчина получил травму несмотря на то, что беспилотник был подавлен системой противовоздушной обороны. Госпитализация ему не потребовалась.