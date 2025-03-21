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11:23, 21 марта 2025Россия

Один человек пострадал при ударе беспилотника по российскому региону

Гладков: Дрон ВСУ ударил по Белгородской области, пострадал один человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Один человек пострадал при очередном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью новой атаки со стороны соседнего государства стал хутор Бабка, уточнил губернатор. Несмотря на то что дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, он сдетонировал при ударе о землю — рядом в этот момент находился мужчина.

Пострадавшего россиянина доставили в больницу с минно-взрывным ранением. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее Гладков описал ситуацию в белгородском приграничье на фоне попыток ВСУ вторгнуться в регион. По его словам, обстановка остается напряженной. Он напомнил жителям, что доступ в Краснояружский район в связи с обострением обстановки закрыт.

ЖЗЛ
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