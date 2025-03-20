Гладков заявил о напряженной обстановке в белгородском приграничье

Белгородский губернатор Гладков заявил о напряженной обстановке в приграничье

Обстановка в приграничном Краснояружском районе Белгородской области остается напряженной. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Села муниципалитета сейчас больше всего подвергаются атакам беспилотников, поэтому заезжать в район, перемещаться по дорогам, особенно в приграничье, категорически запрещено. Это опасно для жизни», — написал чиновник.

Глава области напомнил, что обстановка в районе напряженная, а также призвал жителей выехать на время для безопасности.

20 марта в Минобороны России раскрыли подробности о ходе боев с Вооруженными силами Украины на белгородском направлении. По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли до 150 человек, а также четыре танка и другую технику.