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20:17, 20 марта 2025Россия

Гладков заявил о напряженной обстановке в белгородском приграничье

Белгородский губернатор Гладков заявил о напряженной обстановке в приграничье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Обстановка в приграничном Краснояружском районе Белгородской области остается напряженной. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Села муниципалитета сейчас больше всего подвергаются атакам беспилотников, поэтому заезжать в район, перемещаться по дорогам, особенно в приграничье, категорически запрещено. Это опасно для жизни», — написал чиновник.

Глава области напомнил, что обстановка в районе напряженная, а также призвал жителей выехать на время для безопасности.

20 марта в Минобороны России раскрыли подробности о ходе боев с Вооруженными силами Украины на белгородском направлении. По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли до 150 человек, а также четыре танка и другую технику.

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