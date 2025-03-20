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12:41, 20 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности о ходе боев с ВСУ на белгородском направлении

Минобороны РФ: За сутки ВСУ потеряли на белгородском направлении до 150 человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на белгородском направлении до 150 человек. Подробности о ходе боев журналистам раскрыли в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, бойцы российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районе населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области Украины.

Помимо живой силы, в результате боев Киев потерял четыре танка, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 12 автомобилей и 19 боевых бронемашин, включая четыре боевые машины пехоты. Также уничтожен склад с боеприпасами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сложной обстановку в Краснояружском районе, граничащем с Сумской областью Украины. Он призвал жителей муниципалитета не возвращаться в свои дома, так как это опасно для жизни.

20 марта военблогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ не оставили попыток прорваться в Белгородскую область. По его данным, в ночь на четверг украинские войска сосредотачивали силы по направлению к Демидовке Краснояружского района.

ЖЗЛ
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