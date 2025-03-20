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07:05, 20 марта 2025Россия

Губернатор назвал сложной ситуацию у границы Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков назвал сложной ситуацию в Краснояружском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Обстановка в Краснояружском районе, который находится в Белгородской области у границы с Украиной, продолжает оставаться сложной. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Я сейчас обращаюсь к жителям Краснояружского района — возвращаться в свои дома пока нельзя, это опасно для вашей жизни», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что местные власти выполняют решение оперативного штаба. Как только обстановка в приграничье позволит вернуться, до жителей доведут соответствующую информацию, подчеркнул Гладков. Губернатор выразил уверенность, что это произойдет в ближайшие дни.

Днем ранее, 19 марта, Гладков сообщил, что населенные пункты Краснояружского района начнут патрулировать из-за боев около границы. Он добавил, что в связи с напряженной обстановкой на границе региона было принято решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД на дорогах.

О попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область стало известно во вторник, 18 марта, тогда пехота противника пошла в атаку. Когда сообщалось об активизации ВСУ на границе, Россия нанесла противнику огневое поражение и не допустила каких-либо прорывов.

ЖЗЛ
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