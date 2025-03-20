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09:51, 20 марта 2025Россия

Военблогер заявил о планах ВСУ штурмовать белгородские села

Блогер Подоляка: ВСУ хотят штурмовать приграничные села в Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются штурмовать села в белгородском приграничье. Об этом заявил в Telegram блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта.

По его словам, ВСУ не оставили попыток прорваться в Белгородскую область несмотря на постигшие их неудачи. Так, в ночь на 20 марта украинские войска сосредотачивали силы по направлению к населенному пункту Демидовка, пояснил он. Кроме того, заметно обострилась обстановка в направлении Полесья, добавил блогер.

«Сегодня можно ожидать попытки штурма», — предупредил Подоляка. Свои опасения он обосновал проведением ВСУ подготовительных действий, в частности, попыткой пробиться сквозь «зубы дракона» — бетонные укрепления, препятствующие движению бронетехники.

ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область с 18 марта — тогда об этом впервые сообщило Минобороны России. В министерстве активизацию противника на указанном участке связали с российско-американскими переговорами. Пока все атаки украинских войск удается отбить, противник несет значительные потери.

ЖЗЛ
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