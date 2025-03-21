Эстония перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

ERR: Эстония перестанет признавать российские пятилетние паспорта с 31 марта

Власти Эстонии приняли решение перестать признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает ERR.

Новые правила вступят в силу с 31 марта 2025 года. В правительстве республики объяснили свое решение рисками для безопасности. Россиянам с видом на жительство в Эстонии и в других европейских странах дали отсрочку до 30 сентября для получения загранпаспорта с биометрией.

Ранее аналогичное решение приняли власти Чехии. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.