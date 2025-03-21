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17:58, 21 марта 2025Мир

Евросоюз выделит миллионы для украинских СМИ

Посол ЕС Матернова: Евросоюз выделит 10 миллионов евро для СМИ Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) направит 10 миллионов евро на финансирование независимых украинских медиа в 2025 году. Об этом заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы имеем пакет поддержки в размере 10 миллионов евро на этот год для независимых медиа на Украине», — сказала политик.

Отмечается, что 7 миллионов из этой суммы будут распределены через партнерские организации, а оставшиеся три — в рамках конкурсов. Всего с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на украинские СМИ.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала страны объединения. Она заявила, что многие европейские лидеры поддерживают Украину только на словах, а не на деле.

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