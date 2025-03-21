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10:38, 21 марта 2025Мир

Евросоюзу пообещали проблемы с милитаризацией

Euractiv: ЕС ждут проблемы с милитаризацией без участия США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Европейский союз (ЕС) ждут проблемы с милитаризацией без участия США, так как странам сообщества придется резко нарастить военные расходы, а также у них нет практически опыта ведения боевых действий. Об этом сообщает портал Euractiv.

«На бумаге у европейских стран-членов НАТО насчитывается около миллиона сухопутных войск, которые в настоящее время не задействованы ни в одной миссии. На самом деле, эта цифра гораздо меньше. Немногие европейские страны имеют численность войск, близкую к 100 тысячам человек, что составляет примерно пятую часть численности войск США», — отмечает портал.

При этом уточняется, что в случае если Евросоюз захочет направить свои войска на Украину, то он также столкнется с большими трудностями. Одна из них — нежелание ряда стран участвовать в данной инициативе и политическая раздробленность внутри ряда государств.

Ранее журнал Politico сообщал, что план главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро был испорчен в самом начале своей реализации. В качестве причины собеседники издания назвали тот факт, что ей не удалось заручиться предварительным согласием важнейших заинтересованных сторон. Как отметил источник, процесс реализации плана оказался испорчен.

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