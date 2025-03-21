В ЕС рассказали об испорченном плане Каллас по Украине

Politico: План Каллас по помощи Украине был испорчен в самом начале реализации

План главы евродипломатии Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро был испорчен в самом начале своей реализации. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным неназванных европейских дипломатов, план Каллас столкнулся с проблемами на самых ранних стадиях своего воплощения в жизнь. В качестве причины собеседники издания назвали тот факт, что главе евродипломатии не удалось заручиться предварительным согласием важнейших заинтересованных сторон. Как отметил источник, процесс реализации плана оказался «испорчен».

Один из высокопоставленных европейских дипломатов отметил, что Каллас «следовало бы осудить» свое предложение. Он добавил, что глава евродипломатии, часто говорящая о необходимости единства в Евросоюзе, должна была сама руководствоваться этим принципом при продвижении инициативы.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по отправке Украине помощи на 40 миллиардов евро. Вместо этого рассматривается пакет на сумму 5 миллиардов евро.