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11:39, 21 марта 2025Наука и техника

Huawei представила технологию переворачивания страниц взглядом

Huawei представила смартфон с функцией управления взглядом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Huawei

Китайская корпорация Huawei отчиталась о создании технологии, позволяющей перелистывать страницы в электронных книгах и смартфонах взглядом. На это обратило внимание издание Huawei Central.

Технология опирается на фронтальную камеру, встроенную в экран смартфонов и прочих гаджетов. Во время чтения — в конце каждой страницы — пользователю нужно поднять взгляд на камеру. Это заметит специальный алгоритм и даст команду приложению, в котором открыта книга, перевернуть страницу на следующую. В компании отметили, что функция позволяет читать книги, почти не используя рук.

Опцию переворачивания страниц взглядом представили на основе складного смартфона Huawei Pura X, анонс которого состоялся 20 марта. В корпорации отметили, что технология работает при поддержке большой языковой модели (LLM) искусственного интеллекта Pungu. Порядок работы функции показали в приложении Huawei Books.

Складной Huawei Pura X получил соотношение сторон 16:10 — по форме он ближе к планшету, чем к телефону. Основной экран имеет размер 6,3 дюйма, внешний дисплей — 3,5 дюйма. Гаджет получил процессор собственной разработки Huawei, камеру с объективами 50 и 40 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4720 миллиампер-часов. Стоимость Pura X составит 7499 юаней, или около 88 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что китайская корпорация Huawei перестанет продавать компьютеры с операционной системой Windows из-за санкций. Устройства будут поставлять с HarmonyOS Next и созданной на базе Linux системой.

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